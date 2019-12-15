Гаттузо прокомментировал очередное поражение "Наполи"

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Гаттузо прокомментировал очередное поражение "Наполи"

Новый главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение в матче 16-го тура чемпионата Италии с "Пармой" (1:2). Об этом сообщает Football Italia.

Серия неаполитанского клуба без побед составляет восемь матчей.

"Думаю, речь идет не о невезении. У команды есть проблемы на психологическом уровне так как они не привыкли к таким долгим сериям без побед. Эти футболисты привыкли бороться за места на верхних строчках. Сложно привыкнуть к такой ситуации.

Вся ответственность лежит на мне. Фанаты, конечно, будут недовольны, ведь результаты не соответствуют их ожиданиям. 

Моя главная забота сейчас - помочь команде успокоиться. Не хочу говорить о невезении. Думаю, будь мы чуть хладнокровнее, все было бы лучше", - сказал Гаттузо.

После 16 туров чемпионата Италии "Наполи" занимает 8 место турнирной таблицы.

Гаттузо возглавил итальянский клуб 12 декабря.

А еще: "Наполи" проиграл "Парме" в первом матче под руководством Гаттузо| http://soccernews.ru
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