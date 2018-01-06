Гаттузо прокомментировал победу "Милана" над "Кротоне"

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Гаттузо прокомментировал победу "Милана" над "Кротоне"

Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо подвел итоги матча с "Кротоне" (1:0).

"Мы показали хорошую игру исключительно в первые 70 минут. Затем мы допустили слишком много ошибок и могли за это поплатиться. Сейчас "Милану" нужно вернуться на победный путь" - приводит слова Гаттузо Football Italia.

Смотрите также обзор матча "Милан" - "Кротоне". | http://soccernews.ru

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