Гаттузо прокомментировал победу над "Болоньей"

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Гаттузо прокомментировал победу над "Болоньей"

Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо высказался после победы своей команды над "Болоньей" в матче 35-го тура Серии А.

"Мы добыли важные очки. Перед игрой мы были шестыми, а теперь приблизились к зоне Лиги Чемпионов. Команда не в оптимальной форме, поэтому для победы пришлось серьёзно потрудиться. Мы грешили предсказуемостью, но тот, кто играл в футбол, знает, что в такие тяжёлые моменты лучше упрощать игру и избегать грубых ошибок", - цитирует Гаттузо Football Italia.

Напомним, что "Милан" обыграл "Болонью" со счётом 2:1. Команды завершали встречу в урезанных составах: у "россонери" удалили Лукаса Пакету, а у "россоблю" - Николу Сансоне и Митчелла Дейкса.

За три тура до завершения чемпионата "дьяволы" занимают пятое место в турнирной таблице.

Не пропустите видеообзор матча "Милан" - "Болонья". | http://soccernews.ru
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