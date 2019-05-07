Гаттузо прокомментировал победу над "Болоньей"
Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо высказался после победы своей команды над "Болоньей" в матче 35-го тура Серии А.
"Мы добыли важные очки. Перед игрой мы были шестыми, а теперь приблизились к зоне Лиги Чемпионов. Команда не в оптимальной форме, поэтому для победы пришлось серьёзно потрудиться. Мы грешили предсказуемостью, но тот, кто играл в футбол, знает, что в такие тяжёлые моменты лучше упрощать игру и избегать грубых ошибок", - цитирует Гаттузо Football Italia.
Напомним, что "Милан" обыграл "Болонью" со счётом 2:1. Команды завершали встречу в урезанных составах: у "россонери" удалили Лукаса Пакету, а у "россоблю" - Николу Сансоне и Митчелла Дейкса.
За три тура до завершения чемпионата "дьяволы" занимают пятое место в турнирной таблице.
Не пропустите видеообзор матча "Милан" - "Болонья". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|35
|89
|2
|Наполи
|35
|73
|3
|Интер Милан
|35
|63
|4
|Аталанта
|35
|62
|5
|Милан
|35
|59
|6
|Рома
|35
|59
|7
|Торино
|35
|57
|8
|Лацио
|35
|55
|9
|Сампдория
|35
|49
|10
|Сассуоло
|35
|42
|11
|СПАЛ
|35
|42
|12
|Кальяри
|35
|40
|13
|Фиорентина
|35
|40
|14
|Парма
|35
|38
|15
|Болонья
|35
|37
|16
|Дженоа
|35
|36
|17
|Удинезе
|35
|34
|18
|Эмполи
|35
|32
|19
|Фрозиноне
|35
|24
|20
|Кьево
|35
|15