Гаттузо прокомментировал победу над "Ювентусом" в финале Кубка Италии

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Гаттузо прокомментировал победу над "Ювентусом" в финале Кубка Италии

Наставник "Наполи" Дженнаро Гаттузо высказался о победе над "Ювентусом" (0:0, по пенальти - 4:2) в финале Кубка Италии.

"Жизнь, но особенно футбол дал мне намного больше, чем я ему. Игра сделала из меня мужчину. В жизни всегда в первую очередь думаешь о семье, поэтому, разумеется, мне тяжело принять произошедшее (2 июня умерла сестра Гаттузо - прим. Soccernews.ru).

У меня огромная страсть к футболу, такая, что я не могу забыть о нем ни на секунду. Каждый, кто связан с футболом, обязан уважать игру. Вот почему я злюсь, когда не вижу страсти в людях. Я не сожалею о своей карьере футболиста, хочу чтобы эти игроки потом могли сказать то же самое.

Я верю в футбольного бога. Когда делаешь что-то правильно - пожинаешь то, что посеял, - это возвращается к тебе", - приводит слова Гаттузо Football Italia.

Отметим, что Гаттузо выиграл первый трофей в своей тренерской карьере. Также это первый трофей "Наполи" с 2014 года.

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