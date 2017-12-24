Гаттузо прокомментировал поражение от "Аталанты"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо высказался после поражения от "Аталанты" в матче 18-го тура Серии А.

"Много чего не получалось, хотя начали мы игру с правильным подходом. Но как только соперник открыл счёт, появились трудности. Мы не можем продолжать сезон в том же духе. Но я не вижу в команде людей, которые тянут её назад или не отдают все силы. Я вижу людей, которые выкладываются на максимум, однако вполне очевидно, что мы слабы. Если бы я считал, что являюсь проблемой для команды, я бы подал в отставку немедленно. Если бы видел, что игроки меня не поддерживают, подал бы в отставку. Но этого нет. Нам не хватает заряженности, настроя и характера" - цитирует Гаттузо Football Italia.

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