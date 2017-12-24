Гаттузо прокомментировал поражение от "Аталанты"
Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо высказался после поражения от "Аталанты" в матче 18-го тура Серии А.
"Много чего не получалось, хотя начали мы игру с правильным подходом. Но как только соперник открыл счёт, появились трудности. Мы не можем продолжать сезон в том же духе. Но я не вижу в команде людей, которые тянут её назад или не отдают все силы. Я вижу людей, которые выкладываются на максимум, однако вполне очевидно, что мы слабы. Если бы я считал, что являюсь проблемой для команды, я бы подал в отставку немедленно. Если бы видел, что игроки меня не поддерживают, подал бы в отставку. Но этого нет. Нам не хватает заряженности, настроя и характера" - цитирует Гаттузо Football Italia.
Не пропустите видеообзор матча "Милан" – "Аталанта". | http://soccernews.ru
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|Интер Милан
|17
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|Лацио
|16
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|6
|Сампдория
|16
|27
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|Аталанта
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|24
|8
|Милан
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|24
|9
|Фиорентина
|17
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|Торино
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