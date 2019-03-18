Гаттузо прокомментировал поражение от "Интера"

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Гаттузо прокомментировал поражение от "Интера"

Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо поделился мыслями после поражения своей команды от "Интера" в матче 28-го тура Серии А.

"В первом тайме мы не могли выйти в атаку из-за постоянного прессинга. После перерыва внесли изменения, но это не помогло нам справляться с острыми проходами соперника. Иногда меня критикуют за оборонительную тактику, но мне приходится исходить из подбора игроков. Думаю, при счёте 0:2 любая другая команда развалилась бы. Мы создавали моменты и были очень близки к тому, чтобы сравнять счёт в концовке. "Интер" является мастеровитой и физически сильной командой, поэтому в целом я доволен игрой", - приводит слова Гаттузо Football Italia.

Стоит отметить, что благодаря победе в дерби "Интер" обогнал "Милан" в турнирной таблице Серии А и теперь занимает третью строчку.

Не пропустите видеообзор матча "Милан" - "Интер". | http://soccernews.ru

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