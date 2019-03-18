Гаттузо прокомментировал поражение от "Интера"
Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо поделился мыслями после поражения своей команды от "Интера" в матче 28-го тура Серии А.
"В первом тайме мы не могли выйти в атаку из-за постоянного прессинга. После перерыва внесли изменения, но это не помогло нам справляться с острыми проходами соперника. Иногда меня критикуют за оборонительную тактику, но мне приходится исходить из подбора игроков. Думаю, при счёте 0:2 любая другая команда развалилась бы. Мы создавали моменты и были очень близки к тому, чтобы сравнять счёт в концовке. "Интер" является мастеровитой и физически сильной командой, поэтому в целом я доволен игрой", - приводит слова Гаттузо Football Italia.
Стоит отметить, что благодаря победе в дерби "Интер" обогнал "Милан" в турнирной таблице Серии А и теперь занимает третью строчку.
Не пропустите видеообзор матча "Милан" - "Интер". | http://soccernews.ru
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"Интер" в фантастическом матче переиграл "Милан" и вернулся на 3 место Серии "А"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|28
|75
|2
|Наполи
|28
|60
|3
|Интер Милан
|28
|53
|4
|Милан
|28
|51
|5
|Рома
|28
|47
|6
|Лацио
|27
|45
|7
|Аталанта
|28
|45
|8
|Торино
|28
|44
|9
|Сампдория
|28
|42
|10
|Фиорентина
|28
|37
|11
|Парма
|28
|33
|12
|Дженоа
|28
|33
|13
|Сассуоло
|28
|32
|14
|Кальяри
|28
|30
|15
|СПАЛ
|28
|26
|16
|Удинезе
|27
|25
|17
|Эмполи
|28
|25
|18
|Болонья
|28
|24
|19
|Фрозиноне
|28
|17
|20
|Кьево
|28
|11