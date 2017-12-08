Гаттузо прокомментировал поражение от "Риеки"
Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо поделился эмоциями после поражения от "Риеки" в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы.
"У меня такое чувство, что когда происходит что-то плохое, команда просто исчезает. Нам нужно работать над этим. Похоже, игроки не могут справиться психологически. Мы должны по-другому готовиться, потому что это путь в никуда. Когда ты играешь в футболке "Милана", тебе нужно её уважать. От этого мне очень больно. Мы приезжали сюда не для того, чтобы проиграть. "Милану" нужно менять эту негативную тенденцию и менталитет" - цитирует Гаттузо Football Italia.
Не пропустите видеообзор матча "Риека" - "Милан". | http://soccernews.ru
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