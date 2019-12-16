Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой команда встретится с "Барселоной". Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

"Прекрасный клуб, отличный вызов, две захватывающие гонки.

С "Барселоной" мы встретимся без страха", - сказал Гаттузо.

Первая встреча команд состоится 18 февраля, ответный матч состоится 10 марта.

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