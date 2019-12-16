Гаттузо прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

Теги дженнаро гаттузонаполибарселона

Гаттузо прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой команда встретится с "Барселоной". Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

"Прекрасный клуб, отличный вызов, две захватывающие гонки.

С "Барселоной" мы встретимся без страха", - сказал Гаттузо.

Первая встреча команд состоится 18 февраля, ответный матч состоится 10 марта.

А еще: Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ФИФА подала в суд на Блаттера и Платини

ФИФА подала в суд на Блаттера и Платини

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 16 35
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 16 35
3 Севилья Севилья 17 31
4 Хетафе Хетафе 17 30
5 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 17 29
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 17 28
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 17 27
8 Валенсия Валенсия 17 27
9 Гранада Гранада 17 24
10 Осасуна Осасуна 17 23
11 Леванте Леванте 17 23
12 Бетис Бетис 17 23
13 Вильярреал Вильярреал 17 22
14 Алавес Алавес 17 19
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 17 19
16 Эйбар Эйбар 17 16
17 Мальорка Мальорка 17 15
18 Сельта Виго Сельта Виго 17 14
19 Леганес Леганес 17 10
20 Эспаньол Эспаньол 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов