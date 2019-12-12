Гаттузо прокомментировал своё назначение на пост главного тренера "Наполи"

Новоиспечённый наставник "Наполи" Дженнаро Гаттузо высказался о своём назначении.

"Наша цель - набирать очки и финишировать в зоне Лиги Чемпионов. Нужно хорошо поработать и выбраться из этой деликатной ситуации. У "Наполи" есть потенциал, чтобы попасть в первую четвёрку. Я принял команду, желающую добиться успеха. У меня сложилось приятное впечатление. Ничего не боюсь. Я знаю, что могу работать с игроками столь высокого класса. Надеюсь добиться положительных результатов", - цитирует 41-летнего специалиста официальный твиттер "партенопейцев".

Напомним, что Гаттузо сменил у руля неаполитанцев уволенного Карло Анчелотти.

"Наполи" набрал 21 очко в 15 турах Серии А и занимает седьмое место в турнирной таблице первенства.

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