Гаттузо прокомментировал своё назначение на пост главного тренера "Наполи"

Теги наполидженнаро гаттузо

Гаттузо прокомментировал своё назначение на пост главного тренера "Наполи"

Новоиспечённый наставник "Наполи" Дженнаро Гаттузо высказался о своём назначении.

"Наша цель - набирать очки и финишировать в зоне Лиги Чемпионов. Нужно хорошо поработать и выбраться из этой деликатной ситуации. У "Наполи" есть потенциал, чтобы попасть в первую четвёрку. Я принял команду, желающую добиться успеха. У меня сложилось приятное впечатление. Ничего не боюсь. Я знаю, что могу работать с игроками столь высокого класса. Надеюсь добиться положительных результатов", - цитирует 41-летнего специалиста официальный твиттер "партенопейцев".

Напомним, что Гаттузо сменил у руля неаполитанцев уволенного Карло Анчелотти.

"Наполи" набрал 21 очко в 15 турах Серии А и занимает седьмое место в турнирной таблице первенства.

Не пропустите: "Я уродливый и бородатый". Гаттузо ярко высказался о своих имиджевых правах. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бавария" установила рекорд Лиги Чемпионов, еще никто не забивал так много на групповом этапе! Разбираем матч между подопечными Флика и "Тоттенхэмом!"

"Бавария" установила рекорд Лиги Чемпионов, еще никто не забивал так много на групповом этапе! Разбираем матч между подопечными Флика и "Тоттенхэмом!"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан Интер Милан 15 38
2 Ювентус Ювентус 15 36
3 Лацио Лацио 15 33
4 Кальяри Кальяри 15 29
5 Рома Рома 15 29
6 Аталанта Аталанта 15 28
7 Наполи Наполи 15 21
8 Парма Парма 15 21
9 Торино Торино 15 20
10 Милан Милан 15 20
11 Хеллас Верона Хеллас Верона 15 18
12 Болонья Болонья 15 16
13 Фиорентина Фиорентина 15 16
14 Сассуоло Сассуоло 14 15
15 Лечче Лечче 15 15
16 Удинезе Удинезе 15 15
17 Сампдория Сампдория 15 12
18 Дженоа Дженоа 15 11
19 Брешия Брешия 14 10
20 СПАЛ СПАЛ 15 9
Полная таблица

топ-5 тегов