Гаттузо прокомментировал техническое поражение "Наполи" по итогам матча с "Ювентусом"

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Гаттузо прокомментировал техническое поражение "Наполи" по итогам матча с "Ювентусом"

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо высказался по поводу технического поражения команды в матче Серии А с "Ювентусом". С неаполитанцев сняли одно очко в Серии А.

Напомним, 4 октября подопечные Гаттузо не явились на матч, так как у двух игроков команды был выявлен коронавирус. Клуб утверждал, что власти Неаполя запретили представителям клуба передвигаться по стране из-за отсутствия необходимых условий для создания абсолютной безопасности. Однако Серия А решила, что данный случай не соответствует протоколу.

"Лига не хочет, чтобы я высказывался, но мне нравится говорить. Я очень разозлился из-за того, что мы не поехали. Мы уже были в автобусе и готовы был отправляться, мы сделали все возможное.

Лучше бы мы проиграли, но на поле. До последнего слышал, что мы будем играть, но все отменилось", - цитирует Гаттузо Sky Sport Italia.

После 4 туров Серии А "Наполи" занимает 3 место в турнирной таблице.

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