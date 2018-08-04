Гаттузо прокомментировал трансфер Роналду в "Ювентус"

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Гаттузо прокомментировал трансфер Роналду в "Ювентус"

Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо высказался о трансфере Криштиану Роналду в "Ювентус".

"Я думаю, это невероятный трансфер, учитывая все те проблемы, через которые прошел итальянский футбол. И это не просто случайность, что люди сейчас обсуждают Модрича. Трансфер Роналду очень важен для нас, он может дать нам толчок в развитии" - приводит слова Гаттузо Football Italia.

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