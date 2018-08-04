Гаттузо прокомментировал трансфер Роналду в "Ювентус"
Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо высказался о трансфере Криштиану Роналду в "Ювентус".
"Я думаю, это невероятный трансфер, учитывая все те проблемы, через которые прошел итальянский футбол. И это не просто случайность, что люди сейчас обсуждают Модрича. Трансфер Роналду очень важен для нас, он может дать нам толчок в развитии" - приводит слова Гаттузо Football Italia.
Читайте также: Гаттузо рассказал о своём отношении к слухам об увольнении из "Милана". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Челси" готов обновить свой трансферный рекорд
-
Магия Короля Артуро: зачем "Барселона" променяла одного Видаля на другого?
-
Перес планирует установить новый мировой трансферный рекорд
-
Дубль Агуэро приносит "Манчестер Сити" победу над "Челси" в Суперкубке Англии
-
Агент Роналду планирует заработать этим летом еще на двух мегатрансферах
Лента новостей
-
"Бавария" – "Манчестер Юнайтед" - 1:0 (обзор)
-
Гол Мартинеса принес победу "Баварии" над "Манчестер Юнайтед"
-
Сарри нашел способ борьбы с запретом на курение в Англии: опубликовано фото
-
Кассано назвал следующего чемпиона Италии
-
Стали известны детали контракта Еременко со "Спартаком"
-
Гончаренко сделал важное заявление о провальном старте ЦСКА
-
"Зенит" близок к крупному трансферу
-
Тренер "Челси" сделал важное заявление после поражения от "Манчестер Сити"
-
ЦСКА выдал худший старт в Премьер-лиге за последние 17 лет
-
Голос Дзюбы будет звучать в "Яндекс. Навигаторе"
-
Тренер "Челси" высказался о возможном уходе Куртуа
-
1
"Аякс" назвал "Роме" цену на одного из своих лидеров
-
В чемпионате Украины появился неожиданный лидер
-
Игрок "Ростова" не считает победу над ЦСКА сенсацией
-
"Лестер" приобрел игрока сборной Алжира
-
Тренер "Ростова" раскрыл рецепт успех в матче с ЦСКА
-
2
Легендарный российский спортсмен поздравил ЦСКА с поражением
-
Стала известна сумма возможного трансфера Смолова в "Локомотив"
-
Тренер ЦСКА высказался о поражении от "Ростова"
-
ЦСКА - "Ростов" - 0:1 (обзор)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|95
|2
|Наполи
|38
|91
|3
|Рома
|38
|77
|4
|Интер Милан
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|72
|6
|Милан
|38
|64
|7
|Аталанта
|38
|60
|8
|Фиорентина
|38
|57
|9
|Торино
|38
|54
|10
|Сампдория
|38
|54
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Дженоа
|38
|41
|13
|Кьево
|38
|40
|14
|Удинезе
|38
|40
|15
|Болонья
|38
|39
|16
|Кальяри
|38
|39
|17
|СПАЛ
|38
|38
|18
|Кротоне
|38
|35
|19
|Хеллас Верона
|38
|25
|20
|Беневенто
|38
|21