Гаттузо прокомментировал удаление Буффона в матче с "Реалом"

Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо поделился мнением об игре между "Реалом" и "Ювентусом" (3:1) в четвертьфинале Лиги Чемпионов.

"Мне было грустно из-за вылета "Ювентуса", но я горжусь итальянским футболом. Эмоции Буффона? Я в своей карьере делал вещи похуже. Когда закипает кровь, я не вижу, что происходит вокруг" - приводит слова Гаттузо A Bola.

Напомним, что Буффон был удален за споры с арбитром после назначенного пенальти в ворота "Ювентуса".

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