Гаттузо прокомментировал возможный уход Бонуччи

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Гаттузо прокомментировал возможный уход Бонуччи

Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо рассказал о желании Леонардо Бонуччи сменить клуб.

"Я разговаривал с Лео. В таких ситуациях нужно быть честными и говорить все так, как оно есть. Однако я не руководство клуба, чтобы принимать подобные решения. Но я очень надеюсь, что Бонуччи останется с нами. Бонуччи - футболист с менталитетом и талантом.

Я думаю, что когда футболист выражает желание покинуть клуб, тренер должен сделать все возможное, чтобы убедить его остаться" - приводит слова Гаттузо Football Italia.

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