Гаттузо рассказал, чего ждет от матча "Наполи" с "Барселоной" в Лиге Чемпионов

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо рассказал, что думает о предстоящем матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Барселоной".

"Мы должны сыграть идеально как в обороне, так и в атаке. Я хочу, чтобы моя команда играла с высоко поднятой головой, уважая соперника, и идя до конца.

Не стоит думать только о Месси, мы будет играть против всей "Барселоны".

Нам предстоит сыграть матч жизни, чтобы добиться своих целей", - передает слова Гаттузо твиттер неаполитанцев.

Первая встреча "Барселоны" с "Наполи" состоится завтра, 25 февраля, на стадионе "Сан-Паоло". Начало - в 23:00 (мск).

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