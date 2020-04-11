Гаттузо рассказал, что был в шаге от перехода в "Боку Хуниорс" в 2012 году
Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо рассказал по поводу того, что в 2012 году едва не перешел в "Боку Хуниорс".
"Я всегда обожал "Боку". Мне посчастливилось играть против них и выиграть Межконтинентальный кубок, играли мы и товарищеский матч в Германии.
Я мог перейти перейти в "Боку" в 2012 году, но жена меня не пустила. В то время наши дети были совсем маленькие и ситуация не позволяла уехать в Аргентину", - цитирует Гаттузо football-italia.
Напомним, специалист в 2012 году закончил игровую карьеру в швейцарском "Сьоне".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|23
|48
|2
|Ривер Плейт
|23
|47
|3
|Велес Сарсфилд
|23
|39
|4
|Расинг Клуб
|23
|39
|5
|Аргентинос Хуниорс
|23
|39
|6
|Дефенса и Хустисия
|23
|36
|7
|Ланус
|23
|36
|8
|Сан Лоренцо
|23
|36
|9
|Росарио Сентраль
|23
|36
|10
|Ньюэллз Олд Бойз
|23
|35
|11
|Арсенал
|23
|34
|12
|Тальерес де Кордоба
|23
|34
|13
|Эстудиантес
|23
|30
|14
|Индепендьенте
|23
|29
|15
|Атлетико Тукуман
|23
|29
|16
|Унион Санта-Фе
|23
|27
|17
|Банфилд
|23
|26
|18
|К Кордоба Сантьяго
|23
|26
|19
|Химнасия Ла-Плата
|23
|23
|20
|Патронато Парана
|23
|23
|21
|Уракан
|23
|22
|22
|Альдосиви
|23
|22
|23
|Колон
|23
|18
|24
|Годой Крус
|23
|18