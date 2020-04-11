Гаттузо рассказал, что был в шаге от перехода в "Боку Хуниорс" в 2012 году

Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо рассказал по поводу того, что в 2012 году едва не перешел в "Боку Хуниорс".

"Я всегда обожал "Боку". Мне посчастливилось играть против них и выиграть Межконтинентальный кубок, играли мы и товарищеский матч в Германии.

Я мог перейти перейти в "Боку" в 2012 году, но жена меня не пустила. В то время наши дети были совсем маленькие и ситуация не позволяла уехать в Аргентину", - цитирует Гаттузо football-italia.

Напомним, специалист в 2012 году закончил игровую карьеру в швейцарском "Сьоне".

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