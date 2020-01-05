Гаттузо рассказал о подготовке "Наполи" к матчу с "Интером"
Главный тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо рассказал, как команда готовится к матчу 18-го тура чемпионата Италии с "Интером".
"Нас ждет матч с одной из самых физически подготовленных команд. Хочется увидеть страсть и энтузиазм. Мы должны уважать "Интер".
Конте привил "Интеру" особую психологию: они борются за каждый гол. В прошлом году все было иначе", - передает слова Гаттузо Goal.com.
Матч "Наполи" - "Интер" состоится завтра, 6 января, на стадионе "Сан-Паоло". Начало встречи - в 22:45 (мск).
А еще: "Аякс" и "Наполи" поборются за защитника "Тоттенхэма"| http://soccernews.ru
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|Лечче
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|Брешия
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