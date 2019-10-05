Гаттузо рассказал о своем несостоявшемся переходе в российский клуб

Теги дженнаро гаттузоанжи

Гаттузо рассказал о своем несостоявшемся переходе в российский клуб

Экс-тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо заявил, что в свое время мог оказаться в "Анжи".

"Я был в Москве в феврале 2011 года и общался с Керимовым (экс-владелец "Анжи" - прим. Soccernews.ru). Думаю, я был первым футболистом еще до Роберто Карлоса, до Самуэля Это`О, с которым он вел переговоры. Тогда у меня было действующее соглашение с "Миланом" и клуб не собирался меня отпускать. Однако это правда. Я был в шаге от перехода в "Анжи".

Сколько мне предлагали денег? Речь шла о сумме, которую я получал в "Милане" до вычета налогов. Это довольно немаленькие деньги", - заявил Гаттузо.

Читайте также: Гаттузо назвал своего любимого российского футболиста. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Милан" добыл трудную победу над "Дженоа"

"Милан" добыл трудную победу над "Дженоа"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 11 25
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 11 23
3 Ростов Ростов 11 23
4 Краснодар Краснодар 11 23
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 11 23
6 Уфа Уфа 12 15
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 11 14
8 Оренбург Оренбург 12 14
9 Урал Урал 11 14
10 Спартак Москва Спартак Москва 11 14
11 Крылья Советов Крылья Советов 12 14
12 Рубин Рубин 12 14
13 Сочи Сочи 12 12
14 Ахмат Ахмат 12 12
15 Динамо Москва Динамо Москва 12 10
16 Тамбов Тамбов 12 8
Полная таблица

топ-5 тегов