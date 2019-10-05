Гаттузо рассказал о своем несостоявшемся переходе в российский клуб

Экс-тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо заявил, что в свое время мог оказаться в "Анжи".

"Я был в Москве в феврале 2011 года и общался с Керимовым (экс-владелец "Анжи" - прим. Soccernews.ru). Думаю, я был первым футболистом еще до Роберто Карлоса, до Самуэля Это`О, с которым он вел переговоры. Тогда у меня было действующее соглашение с "Миланом" и клуб не собирался меня отпускать. Однако это правда. Я был в шаге от перехода в "Анжи".

Сколько мне предлагали денег? Речь шла о сумме, которую я получал в "Милане" до вычета налогов. Это довольно немаленькие деньги", - заявил Гаттузо.

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