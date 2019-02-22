Гаттузо рассказал о своём отношении к критике
Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо рассказал о своём отношении к критике.
"Меня не нужно хвалить каждый раз. Сейчас дела идут хорошо, но когда меня резко критиковали, я старался как можно меньше вникать в это и просто делать свою работу. В наши дни нападают даже на таких гигантов как Моуринью, Анчелотти и Аллегри", - цитирует 41-летнего специалиста La Gazzetta dello Sport.
Напомним, что Гаттузо возглавляет "Милан" с ноября 2017 года.
По итогам 24 туров "россонери" занимают четвёртое место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 42 очка.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|24
|66
|2
|Наполи
|24
|53
|3
|Интер Милан
|24
|46
|4
|Милан
|24
|42
|5
|Рома
|24
|41
|6
|Аталанта
|24
|38
|7
|Лацио
|24
|38
|8
|Фиорентина
|24
|35
|9
|Торино
|24
|35
|10
|Сампдория
|24
|33
|11
|Сассуоло
|24
|30
|12
|Парма
|24
|29
|13
|Дженоа
|24
|28
|14
|Кальяри
|24
|24
|15
|Удинезе
|24
|22
|16
|СПАЛ
|24
|22
|17
|Эмполи
|24
|21
|18
|Болонья
|24
|18
|19
|Фрозиноне
|24
|16
|20
|Кьево
|24
|9