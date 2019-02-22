Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо рассказал о своём отношении к критике.

"Меня не нужно хвалить каждый раз. Сейчас дела идут хорошо, но когда меня резко критиковали, я старался как можно меньше вникать в это и просто делать свою работу. В наши дни нападают даже на таких гигантов как Моуринью, Анчелотти и Аллегри", - цитирует 41-летнего специалиста La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Гаттузо возглавляет "Милан" с ноября 2017 года.

По итогам 24 туров "россонери" занимают четвёртое место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 42 очка.

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