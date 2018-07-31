Гаттузо рассказал о своём отношении к слухам об увольнении из "Милана"

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Гаттузо рассказал о своём отношении к слухам об увольнении из "Милана"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо рассказал о своём отношении к слухам об увольнении.

"Я каждый день читаю, что меня могут уволить. Люди всегда будут много говорить, пока не закроется трансферное окно. Это слегка портит настроение" - приводит слова Гаттузо Football Italia.

Ранее руководство "Милана" заверило, что текущим летом изменений на тренерском мостике команды не будет.

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