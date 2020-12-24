Гаттузо рассказал о своей болезни. Тренер может умереть через месяц

Главный тренер неаполитанского "Наполи" Дженнаро Гаттузо рассказал, что у него серьезные проблемы со здоровьем. У специалиста диагностировано аутоиммунное заболевание миастения.

"В последние 12 дней я не был самим собой. Хочу обратиться ко всем людям, особенно к детям, которым не нравится то, что они видят в зеркале. Жизнь прекрасна, принимайте ее такой, какая она есть.

Мои игроки расстроены из-за того, что со мной происходит, но я жив. Я живу с миастенией уже 10 лет, у меня уже в третий раз случилось сильное обострение. Но вскоре это пройдет и мой глаз вновь будет в порядке.

Дело не в плохом внешнем виде. Просто работа 24 часа в сутки очень выматывает. Но я псих, поэтому продолжаю работать. Кто-то говорит, что я умру через месяц, но я уверен, что все в порядке. Когда я умру, то хочет отправиться на футбольное поле, где я жил", - приводит слова Гаттузо Football Italia.

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