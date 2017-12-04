Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо рассказал о своих переживаниях после матча с "Беневенто", в котором его команда упустила победу на последних минутах.

"Я был так расстроен, что не спал ночью. Я не спал, потому что прокручивал у себя в голове матч и тот факт, что мы так неудачно стартовали. Разочарование огромное, к тому же есть понимание, что и сыграли мы не лучшим образом, но я увидел команду, которая умеет переживать в тяжёлые периоды, и это нам поможет. Мы способны на большее, у нас очень многое не получалось, но я доволен настроем команды" - цитирует Гаттузо Football Italia.

Не пропустите: "Милан" хочет, чтобы Конте летом возглавил клуб. | http://soccernews.ru