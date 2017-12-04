Гаттузо рассказал о своих переживаниях после матча с "Беневенто"

Теги дженнаро гаттузомиланбеневенто

Гаттузо рассказал о своих переживаниях после матча с "Беневенто"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо рассказал о своих переживаниях после матча с "Беневенто", в котором его команда упустила победу на последних минутах.

"Я был так расстроен, что не спал ночью. Я не спал, потому что прокручивал у себя в голове матч и тот факт, что мы так неудачно стартовали. Разочарование огромное, к тому же есть понимание, что и сыграли мы не лучшим образом, но я увидел команду, которая умеет переживать в тяжёлые периоды, и это нам поможет. Мы способны на большее, у нас очень многое не получалось, но я доволен настроем команды" - цитирует Гаттузо Football Italia.

Не пропустите: "Милан" хочет, чтобы Конте летом возглавил клуб. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги 14 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 14 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан 15 39
2 Наполи 15 38
3 Ювентус 15 37
4 Рома 14 34
5 Лацио 14 32
6 Сампдория 14 26
7 Фиорентина 15 21
8 Милан 15 21
9 Болонья 15 21
10 Аталанта 15 20
11 Торино 15 20
12 Кьево 15 20
13 Кальяри 15 16
14 Удинезе 14 15
15 Дженоа 15 13
16 Кротоне 15 12
17 Сассуоло 15 11
18 СПАЛ 15 10
19 Хеллас Верона 15 9
20 Беневенто 15 1
Полная таблица

топ-5 тегов