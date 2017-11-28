Гаттузо рассказал, в какой футбол будет играть его "Милан"

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Гаттузо рассказал, в какой футбол будет играть его "Милан"Новоиспеченный главный тренер итальянского "Милана" Дженнаро Гаттузо рассказал, в какой футбол будет играть его команда.

"У меня есть четкие идеи. У нас с Монтеллой - разные методы работы. Мне нравится вертикальная игра с быстрым продвижением вперед. Сегодня мы пока не видим истинной ценности этой команды. Нам придется работать со смирением, чтобы попытаться изменить эту ситуацию. У нас есть отличные игроки, которые могут начать победный цикл.

Мы будем играть с тремя защитниками и полузащитниками, число нападающих мы будем изменять в зависимости от соперника... Мы переживаем трудное время, но эта команда должна демонстрировать лучшие результаты. Я хочу, чтобы мои игроки обладали духом воина", - цитирует Гаттузо FootMercato.

Напомним, "Милан" определился с приоритетным кандидатом на роль своего нового тренера. | soccernews.ru 

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