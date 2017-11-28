Гаттузо рассказал, в какой футбол будет играть его "Милан"
Новоиспеченный главный тренер итальянского "Милана" Дженнаро Гаттузо рассказал, в какой футбол будет играть его команда.
"У меня есть четкие идеи. У нас с Монтеллой - разные методы работы. Мне нравится вертикальная игра с быстрым продвижением вперед. Сегодня мы пока не видим истинной ценности этой команды. Нам придется работать со смирением, чтобы попытаться изменить эту ситуацию. У нас есть отличные игроки, которые могут начать победный цикл.
Мы будем играть с тремя защитниками и полузащитниками, число нападающих мы будем изменять в зависимости от соперника... Мы переживаем трудное время, но эта команда должна демонстрировать лучшие результаты. Я хочу, чтобы мои игроки обладали духом воина", - цитирует Гаттузо FootMercato.
Напомним, "Милан" определился с приоритетным кандидатом на роль своего нового тренера. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Топ-7 лучших линий защиты текущего сезона
-
В погоне за очередным рекордом: "Манчестер Сити" против "Саутгемптона"
-
"Челси" принимает "Суонси" на "Стэмфорд Бридж"
-
Теперь на "Камп Ноу": "Барселона" принимает "Мурсию" в ответном поединке Кубка Испании
-
Без нервов не обойдется: "Ливерпуль" навестит негостеприимный "Сток Сити"
Лента новостей
-
Президент "Локомотива": "Абсолютно не беспокоит возвращение "Спартака" в чемпионскую гонку"
-
Эллардайс возглавил "Эвертон"
-
"Реал" предложит за Неймара 250 миллионов евро
-
Игуаин может восстановиться к матчу с "Наполи"
-
"Барселона" заинтересовалась Виллианом
-
Лунев может сыграть с "Уралом"
-
"Зенит" готов заплатить за Смолова 20 миллионов евро
-
Бэйл: "Было приятно вернуться на поле"
-
Рейнгольд: "Ощущение такое, что Манчини просто пофиг на игру"
-
Гильерме: "Восстанавливаюсь быстро, но до конца года не сыграю"
-
Бранислав Иванович поработал на доставке пиццы
-
Ургант станет ведущим шоу жеребьевки ЧМ-2018
-
Будущий наставник "Эвертона" Эллардайс уступает по числу матчей в АПЛ только Фергюсону, Венгеру, Реднаппу и Мойесу
-
Московские клубы поборются за нападающего "Тосно" Маркова
-
Левандовски: "Возможно, причиной большого количества мышечных травм являются тренировки Анчелотти"
-
Ди Мария отклонил выгодное предложение из Китая ради перехода в январе в европейский топ-клуб
-
На Луиса Энрике появился новый претендент
-
Манчини назвал лучших молодых игроков РФПЛ
-
Гризманн отклонил предложения Гвардиолы, "Тоттенхэма" и ПСЖ
-
Рамос потребовал от Переса отказаться от одной из возможных зимних покупок
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|14
|38
|2
|Интер Милан
|14
|36
|3
|Ювентус
|14
|34
|4
|Рома
|13
|31
|5
|Лацио
|13
|29
|6
|Сампдория
|13
|26
|7
|Милан
|14
|20
|8
|Болонья
|14
|20
|9
|Кьево
|14
|20
|10
|Аталанта
|14
|19
|11
|Торино
|14
|19
|12
|Фиорентина
|14
|18
|13
|Кальяри
|14
|15
|14
|Удинезе
|13
|12
|15
|Кротоне
|14
|12
|16
|Сассуоло
|14
|11
|17
|Дженоа
|14
|10
|18
|СПАЛ
|14
|10
|19
|Хеллас Верона
|14
|9
|20
|Беневенто
|14
|0