Гаттузо: "Результат матча с "Ювентусом" не отражает происходящего на поле"

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Гаттузо: "Результат матча с "Ювентусом" не отражает происходящего на поле"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражений своей команды от "Ювентуса" в матче 30-го тура итальянской Серии А.

"Этот матч немного похож на игру с "Арсеналом" в Лиге Европы. Результат не отражает происходящего на поле, но мы должны сохранять спокойствие. Мои игроки хорошо сыграли, но мы не победили, поэтому есть много чего, что необходимо улучшить" - приводит слова Гаттузо Football Italia.

Не пропустите видеообзор матча "Ювентус" - "Милан". | http://soccernews.ru

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