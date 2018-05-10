Гаттузо: "Результат матча с "Ювентусом" не по игре"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо прокомментировал поражение от "Ювентуса" (0:4) в финале Кубка Италии.

"Таков футбол. Результат матча с "Ювентусом" не по игре, но за ошибки надо платить. Первые 56 минут мы контролировали ход игры, а "Ювентус" никак нас не беспокоил. Теперь же мы вынуждены принять это поражение. Виноваты в этом только наши ошибки, в том числе и мои, как молодого тренера. Мне предстоит понять, что мы делали не так, чтобы в дальнейшем подобного не повторялось.

Меня огорчает тот факт, что нас поддерживали 40 тысяч фанатов, а мы проиграли с таким счетом. Это очень больно. Теперь нас ждут два матча в Серии А с соперниками, которые сейчас находятся в лучшей форме, чем мы. Для выхода в Лигу Европы мы должны играть гораздо увереннее, чем в финале Кубка", - цитирует Гаттузо Rai Sport.

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