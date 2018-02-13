Гаттузо - самый низкооплачиваемый тренер Серии А

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо является самым низкооплачиваемым наставником Серии А, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, зарплата специалиста составляет 120 тысяч евро в год.

40-летний Гаттузо возглавил "Милан" в ноябре прошлого года. Под его руководством "россонери" одержали пять побед, трижды сыграли вничью и потерпели два поражения.

Больше всех в Италии зарабатывают Массимилиано Аллегри из "Ювентуса" (7 миллионов евро в год) и Лучано Спаллетти из "Интера" (4 миллиона в год).

Стоит отметить, что зарплата предшественника Гаттузо в "Милан" Винченцо Монтеллы составляла 3 миллиона в год.

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