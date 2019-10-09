Гаттузо сделал выбор между "Дженоа" и "Сампдорией"
Бывший наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо определился с приоритетным местом продолжения карьеры.
Как сообщает Football Italia, 41-летний специалист имел предложения от "Дженоа" и "Сампдории", отдав предпочтение в итоге "блучеркьяти".
По итогам семи туров "Сампа" занимает последнее место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 3 очка.
В понедельник вечером клуб объявил об увольнении Эусебио Ди Франческо.
Не пропустите: Гаттузо рассказал о своем несостоявшемся переходе в российский клуб. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|7
|19
|2
|Интер Милан
|7
|18
|3
|Аталанта
|7
|16
|4
|Наполи
|7
|13
|5
|Рома
|7
|12
|6
|Лацио
|7
|11
|7
|Кальяри
|7
|11
|8
|Фиорентина
|7
|11
|9
|Торино
|7
|10
|10
|Хеллас Верона
|7
|9
|11
|Болонья
|7
|9
|12
|Парма
|7
|9
|13
|Милан
|7
|9
|14
|Удинезе
|7
|7
|15
|Сассуоло
|6
|6
|16
|Брешия
|6
|6
|17
|СПАЛ
|7
|6
|18
|Лечче
|7
|6
|19
|Дженоа
|7
|5
|20
|Сампдория
|7
|3