Гаттузо сделал выбор между "Дженоа" и "Сампдорией"

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Гаттузо сделал выбор между "Дженоа" и "Сампдорией"

Бывший наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо определился с приоритетным местом продолжения карьеры.

Как сообщает Football Italia, 41-летний специалист имел предложения от "Дженоа" и "Сампдории", отдав предпочтение в итоге "блучеркьяти".

По итогам семи туров "Сампа" занимает последнее место в турнирной таблице Серии А, имея в своём активе 3 очка.

В понедельник вечером клуб объявил об увольнении Эусебио Ди Франческо.

Не пропустите: Гаттузо рассказал о своем несостоявшемся переходе в российский клуб. | http://soccernews.ru
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