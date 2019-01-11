Гаттузо сделал заявление о возможном уходе Игуаина из "Милана"

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Гаттузо сделал заявление о возможном уходе Игуаина из "Милана"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо не хочет, чтобы из команды уходил аргентинский нападающий Гонсало Игуаин.

"Про Игуаина много сплетничают. Но если бы вы увидели, как он относится к тренировкам, сколько сил прикладывает, и его уровень профессионализма, то вы бы не поверили этим слухам.

Все остальное зависит от агента Гонсало и Леонардо. Надеюсь, что Игуаин останется в "Милане". Если же он уйдет, то посмотрим. Но пока он работает на таком уровне профессионализма, то для меня это не проблема", - цитирует Гаттузо Football Italia.

Ранее сообщалось, что купить Игуаина в зимнее трансферное окно намерен "Челси".

В нынешнем сезоне 31-летний Игуаин провел за "Милан" 20 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал три голевых паса.

Не пропустите: "Милан" интересуется полузащитником "Севильи". | http://soccernews.ru

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