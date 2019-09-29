Гаттузо, скорее всего, возглавит итальянский клуб вместо "Спартака"
Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо, по всей видимости, не возглавит "Спартак", сообщает журналист Альфредо Педулла в своем Twitter.
По сведениям источника, Гаттузо не заинтересовало предложение московского клуба, хотя оно было выгодным в финансовом плане. Ожидается, что наставник вернется на родину и в ближайшее время возглавит "Дженоа".
Напомним, что Гаттузо был уволен из "Милана" по окончании прошлого сезона.
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|Ювентус
|6
|16
|3
|Аталанта
|6
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|4
|Наполи
|6
|12
|5
|Рома
|6
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|6
|Лацио
|6
|10
|7
|Кальяри
|6
|10
|8
|Торино
|5
|9
|9
|Болонья
|6
|8
|10
|Удинезе
|6
|7
|11
|Парма
|5
|6
|12
|Милан
|5
|6
|13
|Сассуоло
|6
|6
|14
|Хеллас Верона
|6
|6
|15
|Брешия
|6
|6
|16
|Лечче
|6
|6
|17
|Фиорентина
|5
|5
|18
|Дженоа
|6
|5
|19
|СПАЛ
|6
|3
|20
|Сампдория
|6
|3