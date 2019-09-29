Гаттузо, скорее всего, возглавит итальянский клуб вместо "Спартака"

Теги спартак москвадженоадженнаро гаттузо

Гаттузо, скорее всего, возглавит итальянский клуб вместо "Спартака"

Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо, по всей видимости, не возглавит "Спартак", сообщает журналист Альфредо Педулла в своем Twitter.

По сведениям источника, Гаттузо не заинтересовало предложение московского клуба, хотя оно было выгодным в финансовом плане. Ожидается, что наставник вернется на родину и в ближайшее время возглавит "Дженоа".

Напомним, что Гаттузо был уволен из "Милана" по окончании прошлого сезона.

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