Гаттузо, скорее всего, возглавит итальянский клуб вместо "Спартака"

Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо, по всей видимости, не возглавит "Спартак", сообщает журналист Альфредо Педулла в своем Twitter.

По сведениям источника, Гаттузо не заинтересовало предложение московского клуба, хотя оно было выгодным в финансовом плане. Ожидается, что наставник вернется на родину и в ближайшее время возглавит "Дженоа".

Напомним, что Гаттузо был уволен из "Милана" по окончании прошлого сезона.

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