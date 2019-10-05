Гаттузо: "Только Месси и Роналду достойны "Золотого мяча"

Известный итальянский тренер Дженнаро Гаттузо считает, что в 2019 году "Золотой мяч" должен выиграть либо капитан "Барселоны" Лионель Месси, либо нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Золотого мяча" достойны два игрока с другой планеты - Роналду и Месси. Это самые сильные игроки в мире. За последние 10 или 11 лет "Золотой мяч" почти всегда доставался кому-то из этой пары. Справедливо, если один из них снова получит его", - сказал Гаттузо.

Напомним, что португалец и аргентинец в течение карьеры выиграли по 5 "Золотых мячей", что является рекордным показателем.

В этом году претендентов на награду назовут 21 октября, а имя нового обладателя приза огласят 2 декабря.

Не пропустите: Гаттузо назвал своего любимого российского футболиста. | http://soccernews.ru