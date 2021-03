Гаттузо убил "своих"! "Милан" снова проигрывает ТОПу, "Наполи" возвращается в погоню за ЛЧ

"Милан" снова проиграл! На этот раз "красно-черных" огорчила их собственная легенда – Дженнаро Гаттузо. Единственный гол в матче провел Политано на 49 минуте. Футболисты "Наполи" отобрали мяч на своей половине, выскочили в быструю атаку и оформили себе 3 очка. Главные выводы по матчу читайте в нашем аналитическом обзоре!

"Милану" не хватило Ибрагимовича

Златан шикарно провел первую половину сезона, держась на одном уровне результативности с Роналду, однако зимой у шведа дела пошли хуже. За три месяца он провел только пять голов, причем четыре из них влетели в ворота "Кальяри" и "Кротоне" – "Интеру" он забил только раз за две игры (и схлопотал удаление), с "Аталантой" нападающий провалился, с "Ромой" тоже обошлось без забитых мячей. Очевидной стала проблема использования 39-летнего Ибры в топ-матчах, где одной его способности реализовывать моменты мало – там еще и позиционную работу надо выполнять. В какой-то момент показалось, что хайп вокруг Ибрагимовича слишком большой, и "Милан" может обойтись без него, однако матч против "Наполи" показал, что это не так.

"Россонери" создали достаточно для того, чтобы забить хотя бы один мяч: в их активе 7 ударов из пределов штрафной (два – из пределов вратарской), два явных голевых шанса (согласно статистике Opta), 1,2 xT (острота передач), выход один на один, не предназначен пенальти и 1,48 ожидаемых голов – у "Наполи" же по всем показателям равенство или цифры несколько выше. Это был равный матч с приличным количеством моментов, однако гости проявили банально лучшее исполнение. Если Леау пробивал метров с 20-ти по центру, то Мертенс / Инсинье / Зелински стреляли в угол ворот. Туда же пробивал бы и Ибрагимович – сомнений нет. Равно как и нет сомнений, что один из двух ударов из пределов вратарской Златан реализовал бы. Да и из 23 кроссов швед точно пробил бы несколько раз – без него же миланцы не смогли замкнуть ни один. У "Наполи" хватило звезд, чтобы реализовать один момент, а вот у разбалансированных "россонери" такого игрока не нашлось. Это не отменяет факта зависимости Ибрагимовича от команды и его невнятности в топ-матчах, но без него "Милану" критически не хватает класса. Судьбу равного поединка на "Сан-Сиро" определило само это понятие.

"Наполи" будет трудно выдержать борьбу за ЛЧ

Победа над "Миланом" серьезно улучшила позиции "Наполи" в борьбе за ТОП-4. Партенопейцы набрали 50 очков и сравнялись с "Ромой", имея матч в запасе и разгромную победу в личной встрече. До "Аталанты", которая замыкает зону ЛЧ, всего два зачетных балла при том же матче в запасе. При этом по ожидаемым пропущенными подопечные Дженнаро Гаттузо держатся на равных с конкурентами, а по количеству и точности ударов они идут вторыми в Серии "А". На самом деле, с прорывом "Наполи" в Лигу Чемпионов не все так просто. Команда по большинству расширенных статистических показателей лучше "Ромы", у которой огромные проблемы с топ-матчами, но практически во всех аспектах она уступает "Аталанте" – главному претенденту на четвертое место. Неаполитанцы хуже в ключевых передачах (311 vs 335), ожидаемых ассистах (37,5 vs 28,4, здесь даже "Рома" сильнее), передачах в последней трети (1051 vs 905) и в штрафной (356 vs 261). Кроме того, они хуже прессингуют (33,3% успешности прессинга "Аталанты" против 30% в "Наполи) " – подопечные Дженнаро Гаттузо находятся в ТОП-4 по давлению на чужой трети, но в центре поля количество прессинг-действий является одним из самых низких в чемпионате.

К этому следует добавить нестабильность "Наполи". В новом году неаполитанцы только два раза одержали две победы подряд, а четырех подряд в 2021-м не было даже с учетом всех турниров. Команда Рино Гаттузо в одном туре бьет "Ювентус", чтобы в следующем получить четыре гола от "Аталанты". В течение конкретных матчей картина также неровная. Достаточно взглянуть на график xG в игре против "Милана". Впрочем, в текущем сезоне и "Аталанта", и "Рома", и "Лацио" тоже не отличаются стабильностью, и игровые проблемы в этих коллективов также присутствуют. Именно поэтому борьба за Лигу Чемпионов выглядит настолько интересной, однако заметно, что "Наполи" выжимает из себя максимум. "Милан" переиграть удалось в ничейном матче, "Болонье" забили трижды при 1,22 xG, победа над "Юве" оказалась откровенно случайной, а "Вероне" и "Аталанте" партенопейцы сгорели почти без шансов. Круто, что подопечным Дженнаро Гаттузо удается брать по три очка из низовых поединков, но на дистанции такой номер не пройдет. Слишком уж серьезные конкуренты у неаполитанцев. Очевидно, именно поэтому портал FiveThirtyEight и не верит в прорыв Наполи в ТОП-4, хотя и прогнозирует борьбу практически до последнего тура.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников