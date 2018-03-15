Гаттузо в преддверии матча с "Арсеналом" отметил игру Уилшера

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Гаттузо в преддверии матча с "Арсеналом" отметил игру Уилшера

Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо поделился мнением о хавбеке "Арсенала" Джеке Уилшере.

"Уилшир не слишком быстрый игрок, но имеет хорошую технику. Он умеет передвигать мяч по полю и всегда знает, куда его отправить в следующий момент. Думаю, что он легко может сыграть как в роли плеймейкера, так и на позиции нападающего.

У Уилшира были большие проблемы с физическим состоянием, но я всегда с уважением относился к этому футболисту. Он необычный игрок. К тому же в его игре сочетаются английская и испанская техники. Мне он очень нравится" - приводит слова Гаттузо Football.net.

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