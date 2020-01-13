Гаттузо в шутку предложил футболистам "Наполи" совершить паломничество к святому месту

Наставник "Наполи" Дженнаро Гаттузо подшутил над футболистами. Об этом сообщает Striscia La Notizia.



"Неудачи "Наполи" - моя вина, но лучшие времена еще придут. Нам просто нужно собраться и продолжать работать. Думаю, всем нужно отправится в паломничество в Сан-Дженнаро (где находятся мощи священномученика Януария), так как мы пропускаем абсурдные голы", - сказал тренер.



42-летний Гаттузо возглавил "Наполи" 11 декабря. За это время команда трижды проиграла и одержала одну победу.



"Наполи" с 24 баллами занимает 11 место в чемпионате Италии.

Не пропустите: "Лацио" переиграл "Наполи" в матче Серии А| http://soccernews.ru