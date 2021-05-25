Гаттузо возглавил "Фиорентину" Кокорина

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Гаттузо возглавил "Фиорентину" Кокорина

Фото: инстаграм Дженнаро Гаттузо/Автор неизвестен

Новым главным тренером флорентийской "Фиорентины" назначен Дженнаро Гаттузо, сообщает официальный сайт клуба.

"Добро пожаловать, Дженнаро Гаттузо", — говорится в сообщении клуба.

На посту наставника флорентийского клуба Гаттузо сменил Джузеппе Якини, который ушел в отставку. Напомним, что за "Фиорентину" выступает российский нападающий Александр Кокорин.

Предыдущим клубом 43-летнего Гаттузо был "Наполи", с которым он имел прекрасные шансы пробиться в Лигу Чемпионов, но в последнем туре чемпионата Италии не сумел обыграть на своем поле "Верону" (1:1).

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