Гаттузо возглавил "Наполи"

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Гаттузо возглавил "Наполи"

Новым главным тренером "Наполи" назначен Дженнаро Гаттузо, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Специалист подписал с неаполитанским клубом контракт до лета 2021 года. На посту наставника "партопейцев" он сменил Карло Анчелотти, который был отправлен в отставку.

В чемпионате Италии клуб после 15 туров занимает седьмое место в турнирной таблице и отстает от зоны Лиги Чемпионов на восемь очков. В Лиге Чемпионов "Наполи" вышел в плей-офф со второго места в группе.

41-летний Гаттузо ранее тренировал "Сьон", "Палермо", ОФИ, "Пизу" и "Милан".

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