Гаттузо: "Все называют Роналду и Месси, но я бы хотел поиграть с Модричем"

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Гаттузо: "Все называют Роналду и Месси, но я бы хотел поиграть с Модричем"

Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо назвал футболиста, с которым хотел бы поиграть и актера, способного сыграть его в фильме.

"Все называют Криштиану Роналду и Лионеля Месси, но я бы хотел поиграть с Лукой Модричем. Я считаю его невероятным футболистом, он очень силен психологически, настоящий игрок.

Ранее в футболе выступали настоящие звери: Эдгар Давидс, Деннис Уайз, Пол Инс. Это были ребята с характером. Сейчас я бы хотел сыграть против Поля Погба. Еще мне нравится Блез Матюиди. Ощущение, что на поле он никогда не останавливается.

Кто мог бы сыграть меня в кино? Я думаю, Роберт Де Ниро, учитывая мою мимику и то, как я разговариваю, жестикулирую и двигаюсь" - приводит слова Гаттузо Football Italia.

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