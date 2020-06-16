Гаттузо выгнал Лосано с тренировки "Наполи" за два дня до финала Кубка Италии

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Гаттузо выгнал Лосано с тренировки "Наполи" за два дня до финала Кубка Италии

Наставник "Наполи" Дженнаро Гаттузо наказал вингера своей команды Ирвинга Лосано за несерьёзное отношение к тренировкам.

По информации Corriere dello Sport, 42-летний специалист в понедельник выгнал футболиста с занятия.

Стоит отметить, что произошло это за два дня до финала Кубка Италии, в котором неаполитанцы сыграют с "Ювентусом".

"Наполи" купил Лосано прошлым летом у ПСВ за 38 миллионов евро. 24-летний мексиканец в 23 матчах забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

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