Гаттузо выгнал Руя с тренировки "Наполи"

На тренировке "Наполи" произошёл инцидент с участием главного тренера Дженнаро Гаттузо и защитника Мариу Руя.

По информации La Gazzetta dello Sport, наставник неаполитанцев "наехал" на португальца за недостаточную отдачу и выгнал его с занятия.

Источник отмечает, что Гаттузо практикует подобное уже в четвёртый раз за время работы в "Наполи", и после таких случаев команда всегда побеждает.

В текущем сезоне Руй сыграл 26 матчей и сделал 2 ассиста.

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