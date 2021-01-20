Гаттузо: "Я дал Пирло больше подзатыльников, чем его отец"

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Гаттузо: "Я дал Пирло больше подзатыльников, чем его отец"Наставник "Наполи" Дженнаро Гаттузо в преддверии матча за Суперкубок Италии с "Ювентусом" о своих отношениях с главным тренером "туринцев" Андреа Пирло, с которым они вместе играли за «Милан» и в сборной Италии.

"Мы, начиная с 15-16 лет, побеждали с ним бесчисленное количество раз. Чего стоит только Чемпионат Мира. Андреа очень повлиял на мою карьеру, но и я помогал ему. 

Мы давние друзья, у нас есть что вспомнить и про матчи и про отдых после них. Завтра все покажет игра, пусть победит сильнейший. Но, в любом случае, мы останемся друзьями после финального свистка.

Пирло в своей книге написал о том, как разыгрывал меня. Мне кажется, что я дал ему больше подзатыльников, чем его отец!", – приводит слова Гаттузо Football Italia.

Напомним, "Ювентус" и "Наполи" сыграют 20 января. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Читать также: Дибала не сыграет против "Наполи" в Суперкубке Италии. У "Юве" только 2 форварда в заявке | http://soccernews.ru
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