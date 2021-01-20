Гаттузо: "Я дал Пирло больше подзатыльников, чем его отец"
Наставник "Наполи" Дженнаро Гаттузо в преддверии матча за Суперкубок Италии с "Ювентусом" о своих отношениях с главным тренером "туринцев" Андреа Пирло, с которым они вместе играли за «Милан» и в сборной Италии.
"Мы, начиная с 15-16 лет, побеждали с ним бесчисленное количество раз. Чего стоит только Чемпионат Мира. Андреа очень повлиял на мою карьеру, но и я помогал ему.
Мы давние друзья, у нас есть что вспомнить и про матчи и про отдых после них. Завтра все покажет игра, пусть победит сильнейший. Но, в любом случае, мы останемся друзьями после финального свистка.
Пирло в своей книге написал о том, как разыгрывал меня. Мне кажется, что я дал ему больше подзатыльников, чем его отец!", – приводит слова Гаттузо Football Italia.
Напомним, "Ювентус" и "Наполи" сыграют 20 января. Начало – в 23:00 по московскому времени.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17