Гаттузо: "Я нахожусь на детском уровне по сравнению с Венгером"



Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо рассуждает о предстоящем матче 1/8 финала Лиги Европы против "Арсенала".

"Этот матч не будет моей дуэлью с Венгером. У меня с ним нет соперничества. Он выиграл много трофеев за свою карьеру и тренирует уже 30 лет. Но я думаю, что это будет интересный матч. Новая философия в моем лице против Венгера и его опыта. Но сейчас я нахожусь на детском уровне по сравнению с Венгером", - приводит слова Гаттузо Football Italia.

Матч "Милан" - "Арсенал" состоится 8 марта и начнется в 21:00 мск.

Не пропустите: Косиельни: "Арсенал" попал в серию неудач". | http://soccernews.ru