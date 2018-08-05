Гаттузо: "Я немного ревную к модели "Барселоны"

Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо дал комментарии после победы над "Барселоной" (1:0) в рамках Международного кубка чемпионов.

"Это настоящая красота футбола, то, что достойно подражания. Я немного ревную к модели "Барселоны". То, как каталонцы чувствуют игру, нарабатывается много лет" - приводит слова Гаттузо Marca.

Смотрите также обзор матча "Милан" - "Барселона". | http://soccernews.ru