Гаттузо: "Я немного ревную к модели "Барселоны"
Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо дал комментарии после победы над "Барселоной" (1:0) в рамках Международного кубка чемпионов.
"Это настоящая красота футбола, то, что достойно подражания. Я немного ревную к модели "Барселоны". То, как каталонцы чувствуют игру, нарабатывается много лет" - приводит слова Гаттузо Marca.
Смотрите также обзор матча "Милан" - "Барселона". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Топ-10 самых быстрых игроков ЧМ-2018: Роналду - первый, Головин - в десятке
-
Официально: Артуро Видаль стал игроком "Барселоны"
-
Жеребьевка плей-офф Лиги Чемпионов: "Спартак" официально узнал своего потенциального соперника
-
Модрич сообщил о принятом им решении руководству "Реала"
-
Модрич и Ракитич могут оказаться в одном клубе
Лента новостей
-
ЦСКА покупает ганского нападающего
-
Жеребьевка плей-офф Лиги Европы: "Зенит" и "Уфа" узнали возможных соперников
-
Кокорин рассказал о сроках своего возвращения в строй
-
"Нант" арендовал защитника "Челси"
-
Кроос высказался о потере "Реалом" Роналду
-
"Манчестер Юнайтед" определился с размером предложения по Боатенгу
-
Топ-10 самых быстрых игроков ЧМ-2018: Роналду - первый, Головин - в десятке
-
Божович будет судиться с тульским "Арсеналом"
-
Витсель стал игроком дортмундской "Боруссии"
-
Греческая судейская бригада будет работать на матче "Динамо Минск" - "Зенит"
-
Сарри определился с заменой для Куртуа
-
Габриэл Жезус поделился ожиданиями от предстоящего сезона АПЛ
-
Кьеллини рассказал, кем пожертвовал "Ювентус" ради трансфера Роналду
-
1
"Брюгге" пытается избавиться от Габулова
-
"Милан" близок к подписанию известного бразильца
-
УЕФА назвала арбитра, который обслужит матч ПАОК - "Спартак"
-
Куртуа обсудил с Сарри свое будущее
-
"Валенсия" готова пойти на уступки "Реалу"
-
"Локомотив" поставил Смолова в списке своих трансферных целей выше форварда "Барселоны"
-
Видаль сделал первые шаги на "Камп Ноу" в качестве игрока "Барселоны"