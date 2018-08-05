Гаттузо: "Я немного ревную к модели "Барселоны"

Теги миланбарселонадженнаро гаттузо

Гаттузо: "Я немного ревную к модели "Барселоны"

Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо дал комментарии после победы над "Барселоной" (1:0) в рамках Международного кубка чемпионов.

"Это настоящая красота футбола, то, что достойно подражания. Я немного ревную к модели "Барселоны". То, как каталонцы чувствуют игру, нарабатывается много лет" - приводит слова Гаттузо Marca.

Смотрите также обзор матча "Милан" - "Барселона". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы: "Зенит" и "Уфа" узнали возможных соперников

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы: "Зенит" и "Уфа" узнали возможных соперников

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов