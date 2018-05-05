Гаттузо: "Я пообещал выбить зубы Мастуру"

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Гаттузо: "Я пообещал выбить зубы Мастуру"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо всё ещё верит в то, что полузащитник Хашим Мастур может заиграть на высоком уровне.

"Мы в последнее время много разговаривали с ним. Я даже угрожал Мастуру, потому что он прославился скорее благодаря видео из интернета, чем игрой на поле. Но Хашим больше этого не делает, поскольку я пообещал выбить ему зубы. Поезд прошёл, но ему 20 лет, а не 50. Думаю, Мастур должен провести работу над ошибками. Ему нужно стабильно играть, так как он потерял определённую остроту, хотя есть и некоторые улучшения" - приводит слова Гаттузо Football Italia.

Отметим, что в этом сезоне 19-летний Мастур сыграл всего два матча за молодёжную команду "Милана". 

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