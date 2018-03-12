Гаттузо: "Я рад, что Силва забил свой первый гол в чемпионате Италии"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо расхвалил форварда Андре Силву, гол которого помог команде обыграть "Джеона" в матче чемпионата Италии (1:0).

"Я рад, что Андре Силва забил свой первый гол в чемпионате Италии. Ему было тяжело играть с такой продолжительной серией без забитых мячей. Особенно тяжело, когда вы молоды, но должны продолжать работать и расти с течением времени, веря в себя.



Я слышал много разговоров о нашей физической форме в игре против "Арсенала", но дело не в этом – мы просто ошибались. В первом тайме ошибок было слишком много. "Арсенал" имеет такое качество, чтобы доставлять мяч туда, куда они хотят, особенно если вы дадите им время и пространство. Мы поедем в Лондон не чтобы прогуляться по парку, а попытаемся достичь результата. Посмотрим, что будет дальше", - отметил он.

Ответная игра "Арсенала" и "Милана" пройдет 15 марта. В первой игре англичане выиграли со счетом 2:0.

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