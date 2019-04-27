Гаттузо: "Я разочарован собой, так как я не могу достучаться до своей команды"

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Гаттузо: "Я разочарован собой, так как я не могу достучаться до своей команды"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо  рассказал, что думает о результате своей команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

"Я думаю, что знаю, как управлять раздевалкой. Играть и тренироваться - разные вещи. Моя роль всегда меняется. 

Я разочарован собой, так как я не могу достучаться до своей команды. Ошибки бывают у каждого, но нужно бороться. Мы должны объединиться и найти дополнительную энергию", - сказал Гаттузо.  

"Милан" с 56 баллами занимает 4 место в турнирной таблицы Серии А. 

Не пропустите: Гаттузо отреагировал на слухи о возможном уходе в "Ньюкасл"| http://soccernews.ru

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