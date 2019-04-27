Гаттузо: "Я разочарован собой, так как я не могу достучаться до своей команды"
Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо рассказал, что думает о результате своей команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
"Я думаю, что знаю, как управлять раздевалкой. Играть и тренироваться - разные вещи. Моя роль всегда меняется.
Я разочарован собой, так как я не могу достучаться до своей команды. Ошибки бывают у каждого, но нужно бороться. Мы должны объединиться и найти дополнительную энергию", - сказал Гаттузо.
"Милан" с 56 баллами занимает 4 место в турнирной таблицы Серии А.
Не пропустите: Гаттузо отреагировал на слухи о возможном уходе в "Ньюкасл"| http://soccernews.ru
��������...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Лента новостей
-
Бензема может больше не сыграть в этом сезоне
-
"Атлетик" - "Алавес" - 1:1 (видеообзор матча 35-го тура Ла Лиги)
-
"Вест Хэм" с минимальным счетом обыграл "Тоттенхэм"
-
Гаттузо: "Я разочарован собой, так как я не могу достучаться до своей команды"
-
"Атлетик" и "Алавес" обменялись голами в матче 35-го тура Примеры (видео голов)
-
Агент Ташаева: "Впервые слышу информацию о том, что "Спартак" хочет расстаться с ним"
-
Конте не исключил, что может возглавить "Рому"
-
Ван Дейк стал игроком года в Англии по версии читателей BBC
-
"Спартак" намерен купить трех игроков летом
-
ПСЖ готов продать Менье за 30 миллионов евро
-
Лангле заявил, что был близок к переходу в "Ювентус"
-
Бензема может пропустить матч с "Райо Вальекано" из-за травмы
-
Защитник "Тоттенхэма" Алдервейрелд может перейти в "Ювентус"
-
Глушаков покинет "Спартак" по окончании сезона
-
Виейра: "Ювентус" - самый организованный клуб, в "Интере" не хватает порядка"
-
"Барселона" - "Леванте": видеотрансляция матча лидера и аутсайдера Примеры
-
Экс-тренер "Краснодара" Шалимов возглавит "Спартак-2"
-
Адвокат Кирилла Кокорина: "Лично я оцениваю результаты крайне положительно. Дело посыпалось"
-
Погба согласовал контракт с "Реалом"
-
Директор "Чертаново": "Никогда не соглашусь работать в "Спартаке"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|33
|87
|2
|Наполи
|33
|67
|3
|Интер Милан
|33
|61
|4
|Милан
|33
|56
|5
|Аталанта
|33
|56
|6
|Рома
|33
|55
|7
|Торино
|33
|53
|8
|Лацио
|33
|52
|9
|Сампдория
|33
|48
|10
|Кальяри
|33
|40
|11
|Фиорентина
|33
|40
|12
|Сассуоло
|33
|38
|13
|СПАЛ
|33
|38
|14
|Парма
|33
|36
|15
|Дженоа
|33
|34
|16
|Болонья
|33
|34
|17
|Удинезе
|33
|33
|18
|Эмполи
|33
|29
|19
|Фрозиноне
|33
|23
|20
|Кьево
|33
|14