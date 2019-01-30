Гаттузо ярко высказался о новичке "Милана" Пентеке

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Гаттузо ярко высказался о новичке "Милана" Пентеке

Наставник "Милана" Дженнаро Гаттузо ярко высказался о новичке своей команды Кшиштофе Пентеке.

Напомним, что польский бомбардир оформил дубль в четвертьфинальном матче Кубка Италии против "Наполи", что позволило "россонери" пробиться в следующий раунд турнира.

"Мы счастливы иметь Пентека в своей команде. Второй гол он изобрёл буквально из ничего. Пентек - голевой убийца" - приводит слова Гаттузо Football Italia.

Напомним, что "Милан" неделю назад купил 23-летнего Пентека у "Дженоа" за 35 миллионов евро.

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