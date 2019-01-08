Гаттузо заблокировал продажу игрока

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Гаттузо заблокировал продажу игрока

Переход хавбека "Милана" Хакана Чалханоглу в "РБ Лейпциг" сорвался.

Как сообщает Football Italia, препятствием для завершения сделки стал наставник "россонери" Дженнаро Гаттузо, который заблокировал продажу игрока.

Ранее отмечалось, что "РБ Лейпциг" уже успел достичь договоренности с руководством клуба и самим футболистом.

В этом сезоне на счету Чалханоглу один забитый мяч и шесть результативных передач в 22 играх.

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