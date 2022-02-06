Гави отклонил первое предложение "Барселоны" о новом контракте

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Гави отклонил первое предложение "Барселоны" о новом контракте

Фото: инстаграм Гави\Автор неизвестен

Первое предложение "Барселоны" о продлении контракта Гави не удовлетворило запросы испанского полузащитника, сообщает журналист Луис Мигельсанц.

По информации источника, приоритетом для Гави и его окружения является "Барса", и они не думают о том, чтобы уйти, но надеются, что "Барса" пойдет навстречу их позиции и согласует долгосрочный контракт, который устроит все стороны.

Переговоры, состоявшиеся в январе, привели к первому предложению, которое не отвечает требованиям игрока и его окружения, поскольку оно оставляет игрока молодежной академии далеко от зарплаты Педри или Фати, несмотря на то, что Гави уже является игроком сборной Испании и абсолютно бесспорным игроком старта в "Барселоне".

Отмечается, что основная проблема Гави, как и Араухо, заключается в том, что они оба видели, как "Барса" подписала несколько игроков с очень высокими зарплатами, а в последние месяцы Ансу Фати и Педри были продлены с зарплатами около шести миллионов евро за сезон.

И Гави, и Араухо являются игроками стартового состава и имеют ключевое значение для будущего и ожидают аналогичной заработной платы, хотя "Барса" не готова сейчас им платить столько из-за проблем с лимитом заработной платы. 

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