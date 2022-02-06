Гави отклонил первое предложение "Барселоны" о новом контракте
Фото: инстаграм Гави\Автор неизвестен
Первое предложение "Барселоны" о продлении контракта Гави не удовлетворило запросы испанского полузащитника, сообщает журналист Луис Мигельсанц.
По информации источника, приоритетом для Гави и его окружения является "Барса", и они не думают о том, чтобы уйти, но надеются, что "Барса" пойдет навстречу их позиции и согласует долгосрочный контракт, который устроит все стороны.
Переговоры, состоявшиеся в январе, привели к первому предложению, которое не отвечает требованиям игрока и его окружения, поскольку оно оставляет игрока молодежной академии далеко от зарплаты Педри или Фати, несмотря на то, что Гави уже является игроком сборной Испании и абсолютно бесспорным игроком старта в "Барселоне".
Отмечается, что основная проблема Гави, как и Араухо, заключается в том, что они оба видели, как "Барса" подписала несколько игроков с очень высокими зарплатами, а в последние месяцы Ансу Фати и Педри были продлены с зарплатами около шести миллионов евро за сезон.
И Гави, и Араухо являются игроками стартового состава и имеют ключевое значение для будущего и ожидают аналогичной заработной платы, хотя "Барса" не готова сейчас им платить столько из-за проблем с лимитом заработной платы.
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|Команда
|М
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|1
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|20
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|2
|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14