Гави подпишет долгосрочный контракт с "Барселоной"

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17-летний полузащитник сборной Испании и "Барселоны" Пабло Гави в скором времени подпишет новый контракт с каталонским клубом, сообщает Diario Sport.

По информации источника, новое соглашение хавбека является приоритетом для клуба. Главный тренер команды Хави видит в нем важную часть долгосрочных планов. Гави также намерен продолжить свои выступления на "Камп Ноу".

Переговоры между сторонами находятся в продвинутой стадии. Новое соглашение может быть рассчитано до 2027 года с отступными в размере 1 миллиарда евро.

Ранее сообщалось, Гави отклонил первое предложение "Барсы".

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