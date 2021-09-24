Гави - второй самый молодой игрок, вышедший в старте "Барселоны" в 21-м веке

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Гави - второй самый молодой игрок, вышедший в старте "Барселоны" в 21-м веке

Фото твиттер "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Гави поучаствовал в матче 6-го тура Ла Лиги против "Кадиса" (0:0).

Футболист появился на поле в основном составе и был заменён на 73-й минуте встречи.

Он стал вторым самым молодым игроком в истории, вышедшим в старте "Барсы" в 21-м веке.

Показатель Гави - 17 лет и 49 дней. Рекорд принадлежит Ансу Фати - 17 лет и 9 дней.

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