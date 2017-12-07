Гаврилов: "У "Спартака" командной игры вообще не было"

Известный в прошлом футболист Юрий Гаврилов дал свой комментарий по матчу московского "Спартака" против английского "Ливерпуля", который состоялся в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Я согласен, проиграть, конечно, можно. Но так крупно они просто не имели никакого права! Командной игры вообще не было! Не было даже маломальской возможности забить хотя бы один гол", - цитирует бывшего футболиста Rusfootball.info.

Напомним, поражение "Спартака" также прокомментировал Горлукович. | soccernews.ru