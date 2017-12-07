Гаврилов: "У "Спартака" командной игры вообще не было"

Теги спартак москваливерпуль

Гаврилов: "У "Спартака" командной игры вообще не было"Известный в прошлом футболист Юрий Гаврилов дал свой комментарий по матчу московского "Спартака" против английского "Ливерпуля", который состоялся в рамках заключительного тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"Я согласен, проиграть, конечно, можно. Но так крупно они просто не имели никакого права! Командной игры вообще не было! Не было даже маломальской возможности забить хотя бы один гол", - цитирует бывшего футболиста Rusfootball.info.

Напомним, поражение "Спартака" также прокомментировал Горлукович. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Внимание, тест! Лучшие команды и игроки группового этапа Лиги Чемпионов

Внимание, тест! Лучшие команды и игроки группового этапа Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Манчестер Юнайтед 6 15
2 Базель 6 12
3 ЦСКА Москва 6 9
4 Бенфика 6 0
Группа B М О
1 ПСЖ 6 15
2 Бавария Мюнхен 6 15
3 Селтик 6 3
4 Андерлехт 6 3
Группа C М О
1 Рома 6 11
2 Челси 6 11
3 Атлетико Мадрид 6 7
4 Карабах 6 2
Группа D М О
1 Барселона 6 14
2 Ювентус 6 11
3 Спортинг Лиссабон 6 7
4 Олимпиакос Пирей 6 1
Группа E М О
1 Ливерпуль 6 12
2 Севилья 6 9
3 Спартак Москва 6 6
4 Марибор 6 3
Группа F М О
1 Манчестер Сити 6 15
2 Шахтер Донецк 6 12
3 Наполи 6 6
4 Фейеноорд 6 3
Группа G М О
1 Бешикташ 6 14
2 Порту 6 10
3 РБ Лейпциг 6 7
4 Монако 6 2
Группа H М О
1 Тоттенхэм 6 16
2 Реал Мадрид 6 13
3 Боруссия Дортмунд 6 2
4 АПОЭЛ 6 2
Полная таблица

топ-5 тегов