Гайч близок к переходу в испанский клуб

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Гайч близок к переходу в испанский клуб

Фото: инстаграм Адольфо Гайча/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий московского ЦСКА Адольфо Гайч близок к переходу в "Уэску", выступающую в Сегунде, сообщает журналист Сесар Луис Мерло в своем твиттере.

По сведениям источника, испанский клуб договаривается об аренде футболиста с правом последующего выкупа.

22-летний Гайч во второй половине прошлого сезона выступал за "Беневенто" на правах аренды. За итальянский клуб он провел 15 матчей и забил два гола. Его контракт с российским клубом действует до лета 2025 года.

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